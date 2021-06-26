В Кобрине мужчины с ножом напали на женщину-таксиста

Источник материала: ОНТ

В Кобрине 25 июня двое мужчин в такси напали на женщину-водителя, но она смогла дать отпор и убежать, сообщают в Telegram-канале МВД.

41-летняя женщина должна была доставить двоих 26-летних россиян в Дрогичин, но молодые люди попросили остановиться у ближайшего банкомата.

Один из мужчин внезапно приставил нож к шее женщины и начал угрожать расправой. Водитель не растерялась: дала отпор, сломала нож и сбежала с места нападения. Затем она обратилась в милицию.

Поиски мужчин велись всю ночь, их задержали на следующий день в Березе. Выяснилось, что мужчины были пьяны, они угнали машину и уехали в соседний район.

По факту возбуждено уголовные дела за хулиганство и кражу. Известно, что один из нападавших неоднократно судим, в том числе за угон и хищения.

Фото: depositphotos.com

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