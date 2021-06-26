На 27 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Источник материала: ОНТ

На воскресенье белорусов синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности из-за гроз. Такую информации разместили на сайте Белгидромета.

В воскресенье будет облачная с прояснениями погода, во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром на большей части территории страны ожидаются грозы и сильные ливни. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью – +13…+19°С, днем – +21…+27°С. По юго-востоку столбики термометров покажут +28…+31°С.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram