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На 27 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

26.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На 27 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

На воскресенье белорусов синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности из-за гроз. Такую информации разместили на сайте Белгидромета.

В воскресенье будет облачная с прояснениями погода, во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром на большей части территории страны ожидаются грозы и сильные ливни. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью – +13…+19°С, днем – +21…+27°С. По юго-востоку столбики термометров покажут +28…+31°С.

Фото: Pixabay

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На воскресенье белорусов синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности из-за гроз. Такую информации разместили на сайте Белгидромета. В воскресенье...
 
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