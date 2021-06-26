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Последствия непогоды в Беларуси: упавшие деревья, поврежденные авто и проблемы с электричеством
Источник материала: ОНТ
В Витебской и Могилевской областях из-за сильного ветра и гроз повреждены жилые дома, хозпостройки и автомобили. Об этом
Кроме того, из-за порывов ветра скоростью до 25 м/с зафиксированы 75 случаев падения деревьев, 17 поврежденных автомобилей. К счастью, пострадавших людей нет.
Также, по данным «Белэнерго», в течение прошедших суток в 827 населенных пунктах нарушалось электроснабжение.
Фото: БЕЛТА, МЧС
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В Витебской и Могилевской областях из-за сильного ветра и гроз повреждены жилые дома, хозпостройки и автомобили. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу...
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