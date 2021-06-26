Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси направил поздравление сотрудникам и ветеранам органов прокуратуры в связи с их профессиональным праздником – Днем работников прокуратуры, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что специфика работы сотрудников органов прокуратуры предполагает наличие таких качеств, как объективность, принципиальность, стойкость и честность.

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что прокурорские работники, без сомнения, будут и впредь с честью служить Отечеству, приумножая лучшие традиции прокуратуры и решая поставленные задачи на самом высоком профессиональном уровне.

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