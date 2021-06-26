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Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником

26.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником

Президент Беларуси направил поздравление сотрудникам и ветеранам органов прокуратуры в связи с их профессиональным праздником – Днем работников прокуратуры, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что специфика работы сотрудников органов прокуратуры предполагает наличие таких качеств, как объективность, принципиальность, стойкость и честность.  

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что прокурорские работники, без сомнения, будут и впредь с честью служить Отечеству, приумножая лучшие традиции прокуратуры и решая поставленные задачи на самом высоком профессиональном уровне.

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Президент Беларуси направил поздравление сотрудникам и ветеранам органов прокуратуры в связи с их профессиональным праздником – Днем работников...
 
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