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Неизвестные обстреляли вертолет президента Колумбии
Источник материала: ОНТ
В Колумбии неизвестные обстреляли вертолет, в котором находился президент Иван Дуке,
Инцидент произошел 25 июня, когда президент пролетал над восточной частью страны. Известно, что около шести пуль попали в корпус вертолета. На борту также находились министр национальной обороны Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. Из-за обстрела никто не пострадал, ведется расследование.
После Иван Дуке заявил, что это было трусливое нападение и власти найдут все преступные группировки на территории Колумбии.
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В Колумбии неизвестные обстреляли вертолет, в котором находился президент Иван Дуке, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Инцидент произошел 25 июня, когда...
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