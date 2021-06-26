Неизвестные обстреляли вертолет президента Колумбии

Источник материала: ОНТ

В Колумбии неизвестные обстреляли вертолет, в котором находился президент Иван Дуке, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел 25 июня, когда президент пролетал над восточной частью страны. Известно, что около шести пуль попали в корпус вертолета. На борту также находились министр национальной обороны Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. Из-за обстрела никто не пострадал, ведется расследование.

После Иван Дуке заявил, что это было трусливое нападение и власти найдут все преступные группировки на территории Колумбии.

Фото: depositphotos.com

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