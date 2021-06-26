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Останки белорусского солдата, погибшего под Псковом, передали родным
Источник материала: ОНТ
Память о павших в Великой Отечественной неподвластна времени. Прах белорусского солдата, погибшего в годы войны на территории России, вернули на малую Родину.
Красноармеец Иван Васильевич Байдак, уроженец Минской области, без вести пропал в июле 1941-го. Российские поисковики обнаружили его останки под Псковом, где в то время шли ожесточенные бои.
В течение суток волонтерам удалось отыскать родственников погибшего. В минском храме Всех Святых прах передали родной сестре солдата для захоронения на родительском кладбище.
Благодаря поисковым отрядам «Высота 102» и «Забытый батальон» при содействии Вооруженных Сил Беларуси останки уже нескольких бойцов Великой Отечественной вернулись на родную землю.
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Память о павших в Великой Отечественной неподвластна времени. Прах белорусского солдата, погибшего в годы войны на территории России, вернули на малую Родину....
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