﻿ Белоруски попробуют впервые пробиться в финал «Евробаскета». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белоруски попробуют впервые пробиться в финал «Евробаскета»

26.06.2021 13:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Вечером 26 июня пройдут две полуфинальные игры чемпионата Европы по баскетболу среди женщин: Беларусь —Франция и Бельгия — Сербия.

Белоруски попробуют впервые пробиться в финал «Евробаскета»
Фото: belarus.basketball

Наша сборная сыграет в полуфинале в 19 часов 26 июня.

Накануне белоруски победили шведок, француженки — босниек, бельгийки — россиянок, сербки — испанок.


Наилучшие выступления белорусских баскетболисток на чемпионатах Европы:

2007 — 3-е место (в полуфинале проиграли Испании — 54:70)

2009 — 4-е место (Франции — 56:64)

2015 — 4-е место (Сербии — 72:74)

Два последних чемпионата прошли неудачно: 15-е и 13-е места.

Команда Франции в 2009 году была первой, в 2011 — третьей, в 2013, 2015, 2017 и 2019 — второй.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 26 июня пройдут две полуфинальные игры чемпионата Европы по баскетболу среди женщин: Беларусь —Франция и Бельгия — Сербия.
 
Новости дня
Новости разные
 
На станцыі Баяры гарэла электрычка Маладзечна — Мінск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by