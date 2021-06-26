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Белоруски попробуют впервые пробиться в финал «Евробаскета»
Источник материала: Навiны
Вечером 26 июня пройдут две полуфинальные игры чемпионата Европы по баскетболу среди женщин: Беларусь —Франция и Бельгия — Сербия.
Наша сборная сыграет в полуфинале в 19 часов 26 июня.
Накануне белоруски
Наилучшие выступления белорусских баскетболисток на чемпионатах Европы:
2007 — 3-е место (в полуфинале проиграли Испании — 54:70)
2009 — 4-е место (Франции — 56:64)
2015 — 4-е место (Сербии — 72:74)
Два последних чемпионата прошли неудачно: 15-е и 13-е места.
Команда Франции в 2009 году была первой, в 2011 — третьей, в 2013, 2015, 2017 и 2019 — второй.
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Вечером 26 июня пройдут две полуфинальные игры чемпионата Европы по баскетболу среди женщин: Беларусь —Франция и Бельгия — Сербия.
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