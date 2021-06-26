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Спасатели ликвидировали загорание электропоезда в Молодечненском районе
Источник материала: БелТА
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали загорание электропоезда в Молодечненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.
Сегодня в 11.40 спасателям поступило сообщение о загорании электропоезда на станции Бояры Молодечненского района. По оперативной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работали 4 единицы техники.
Пожар ликвидирован в 12.18.-0-
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По оперативной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работали 4 единицы техники.
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