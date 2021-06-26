Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали загорание электропоезда в Молодечненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Сегодня в 11.40 спасателям поступило сообщение о загорании электропоезда на станции Бояры Молодечненского района. По оперативной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работали 4 единицы техники.

Пожар ликвидирован в 12.18.-0-