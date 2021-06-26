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Фотофакт: 26 июня около станции Бояры загорелась электричка Молодечно — Минск

26.06.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Огонь заметили в тамбуре между вагонами. Поезд остановили. Всё это произошло около 11:45.


Электричка горит под Минском / Скриншот

26 июня около станции Бояры загорелась электричка Молодечно — Минск. Огонь заметили в тамбуре между вагонами. Поезд остановили. Всё это произошло около 11:45.

Пассажиров эвакуировали из первых вагонов, где началось возгорание. Их отделили от основного состава. 

К 12:10 пламя было ликвидировано. Люди из первых вагонов ждут развития событий на улице у станции, остальные пассажиры сидят на своих местах.
 
Теги: Минск
 
 
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Огонь заметили в тамбуре между вагонами. Поезд остановили. Всё это произошло около 11:45.
 
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