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Фотофакт: 26 июня около станции Бояры загорелась электричка Молодечно — Минск
Источник материала: Партизан
Огонь заметили в тамбуре между вагонами. Поезд остановили. Всё это произошло около 11:45.
Электричка горит под Минском / Скриншот
26 июня около станции Бояры загорелась электричка Молодечно — Минск. Огонь заметили в тамбуре между вагонами. Поезд остановили. Всё это произошло около 11:45.
Пассажиров эвакуировали из первых вагонов, где началось возгорание. Их отделили от основного состава.
К 12:10 пламя было ликвидировано. Люди из первых вагонов ждут развития событий на улице у станции, остальные пассажиры сидят на своих местах.
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Огонь заметили в тамбуре между вагонами. Поезд остановили. Всё это произошло около 11:45.
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