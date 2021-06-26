Фотофакт: 26 июня около станции Бояры загорелась электричка Молодечно — Минск





Электричка горит под Минском / Скриншот





26 июня около станции Бояры загорелась электричка Молодечно — Минск . Огонь заметили в тамбуре между вагонами. Поезд остановили. Всё это произошло около 11:45.





Пассажиров эвакуировали из первых вагонов, где началось возгорание. Их отделили от основного состава.





К 12:10 пламя было ликвидировано. Люди из первых вагонов ждут развития событий на улице у станции, остальные пассажиры сидят на своих местах.