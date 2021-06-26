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Уроженец Беларуси погиб от рук серийных убийц в США

26.06.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уроженец Беларуси 58-летний Сергей Захарьев погиб от рук преступников, предположительно совершивших несколько убийств в мае 2021 года на территории трех штатов США. Об этом сообщают американская полиция и крупные массмедиа.

Уроженец Беларуси погиб от рук серийных убийц в США
Сотрудники офиса шерифа округа Честер в Южной Каролине задержали 26-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, подозреваемых в нескольких нападениях и убийствах, произошедших в Южной Каролине, Миссури и Теннесси.

По данным правоохранителей на этот момент, Тайлер Терри и его подруга Адриенн Симпсон за время своего кровавого разгула убили пятерых человек, ранили еще троих, а также повредили выстрелами шесть автомобилей.


Коллаж: belmir.by на основе материалов полиции Сент-Луиса, штат Миссури


И мужчина, и женщина были вооружены, однако огонь вел в основном Терри, его спутница чаще сидела за рулем автомобиля, на котором они передвигались. Пара неожиданно нападала на ничего не подозревавших людей и жестоко расправлялась с ними.

Она начала 2 мая в Южной Каролине с убийства в городах Честер и Йорк своих бывших – мужа Симпсон Юджина и экс-партнера Терри Томаса Хардина. Остальные жертвы оказались таковыми фактически лишь потому, что случайно встретились на их пути.

В этот же день у закусочной Терри стрелял в автомобиль Maserati, ранив сидевшего в нем человека, и пытался попасть в другого. Кроме того, пара ограбила дом, при этом пострадали еще двое мужчин.

Далее 15 мая подозреваемые уже в Миссури недалеко от города Сент-Луис расстреляли на дороге Corvette: из около десятка выпущенных пуль три попали в корпус машины, но водитель, к счастью, остался невредим.

Спустя 45 минут нападению подвергся BMW с семейной парой – Стэнли и Барбарой Гудкиными. В результате 71-летняя женщина от раны в голову скончалась, а 74-летнего мужчину спас мобильный телефон, смягчивший удар пули в грудь.

Позднее на парковке у отеля подозреваемые увидели Сергея Захарьева. Предположительно Терри выстрелил в него из автомобиля, затем Симпсон вышла из машины и забрала у мужчины сумку, далее ее подельник также покинул салон и сделал еще несколько выстрелов.

Сообщается, что пара также может быть причастна к преступлению в городе Мемфис в Теннесси. Здесь на дороге 17 мая нашли тело мужчины, случай квалифицирован как убийство.

В этот же день полиция уже в Южной Каролине пыталась остановить машину, в которой ехали подозреваемые. Симпсон требованиям не повиновалась, последовала погоня на высоких скоростях. Терри при этом отстреливался.

В какой-то момент автомобиль потерпел аварию. Симпсон задержали на месте, она начала трудничать с полицией, Терри же удалось скрыться в лесу.

Поиски с привлечением большого числа сотрудников правоохранительных органов, вертолетов и дронов шли неделю. Наконец, 24 мая беглеца обнаружили в зарослях кустарника и арестовали.

Сообщается, что Сергей Захарьев родился в Минске, около 30 лет назад оставил Беларусь и уже долгое время работал анестезиологом в Сент-Луисе – в частности, в больницах Christian Hospital и Alton Memorial Hospital.

Уроженец нашей страны был на передовой борьбы с СOVID-19, помогая пациентам, подключенным к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сказано в некрологе доктора медицины, невероятные качества характера Сергея проявлялись всегда, что бы он ни делал: когда пел, заботился о больных или проводил время с родными и друзьями.

«Он всегда помогал другим – на работе и в личной жизни. За это его многие знали в местном сообществе. Все, кому он был дорог, сохранят о нем добрую память», – говорится в некрологе.
 
Теги: Минск
 
 
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Уроженец Беларуси 58-летний Сергей Захарьев погиб от рук преступников, предположительно совершивших несколько убийств в мае 2021 года на территории трех штатов США....
 
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