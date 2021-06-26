ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вице-премьер Беларуси лично проконтролировал ЦТ по биологии

26.06.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн - Sputnik. Централизованное тестирование в Беларуси в этом году проходит более спокойно в отличие от 2020 года, заявил заместитель премьер-министра страны, председатель госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в вузах и ссузах Игорь Петришенко.

"В этом году абитуриенты более дисциплинированы. Но, как и в прошлые годы, отдельные абитуриенты были отстранены от прохождения тестирования за нарушения правил. На данный момент их количество меньше, чем в прошлом году", - отметил вице-премьер.

>> Как узнать результаты ЦТ — 2021

Он напомнил, что во время ЦТ по белорусскому языку, русскому языку, обществоведению и математике были удалены 6 абитуриентов: 4 из них - за мобильник, 1 - за шпаргалку и еще 1 - за правки в бланке после завершения ЦТ. В этом году они уже не смогут пройти тестирование даже в резервные дни.

Кроме того, еще 6 человек были сняты с ЦТ из-за плохого самочувствия. В прошлом году, привел сравнение заместитель главы правительства, по итогам четырех предметов остранили 23 абитуриента.

Условия созданы

Петришенко отметил, что все условия для прохождения ЦТ созданы - соблюдается социальная дистанция, масочный режим, есть антисептики, абитуриентам раздают воду, аудитории из-за жары постоянно кондиционируются.

Для людей с особенными потребностями определяются отдельные места для рассадки в аудиториях, удобные для подъезда на коляске.

Вице-премьер напомнил, что в этом году были введены новшества, связанные с электронной регистрацией на ЦТ. Также нужно было получить электронный пропуск для прохождения тестирования.

Как проходит тестирование по биологии?

ЦТ по биологии сегодня написали более 20 тысяч абитуриентов. В 2020-м на сдачу предмета записались почти 21 тысяча человек. В текущем году из ЦТ по биологии из части А убрали 10 заданий (раньше их было 38, сейчас – 28), а в часть В добавили 4 – теперь 16 вместо 12.

>> Стали известны минимальные пороги баллов на ЦТ-2021

Следующее ЦТ - по иностранному языку - состоится в понедельник 28 июня. Абитуриенты смогут сдать английский, немецкий, французский, испанский или китайский язык на выбор.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Петришенко посетил в субботу один из самых популярных пунктов тестирования - в БНТУ, пообщался с абитуриентами и преподавателями.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Похожее явление называют секс-рабством». Это история Бритни Спирс — о том, как 13 лет над ней издевался отец. Посочувствовал даже судья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by