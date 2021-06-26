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Вице-премьер Беларуси лично проконтролировал ЦТ по биологии
26.06.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн - Sputnik. Централизованное тестирование в Беларуси в этом году проходит более спокойно в отличие от 2020 года, заявил заместитель премьер-министра страны, председатель госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в вузах и ссузах Игорь Петришенко.
"В этом году абитуриенты более дисциплинированы. Но, как и в прошлые годы, отдельные абитуриенты были отстранены от прохождения тестирования за нарушения правил. На данный момент их количество меньше, чем в прошлом году", - отметил вице-премьер.
Он напомнил, что во время ЦТ по белорусскому языку, русскому языку, обществоведению и математике
Кроме того, еще 6 человек были сняты с ЦТ из-за плохого самочувствия. В прошлом году, привел сравнение заместитель главы правительства, по итогам четырех предметов остранили 23 абитуриента.
Условия созданы
Петришенко отметил, что все условия для прохождения ЦТ созданы - соблюдается социальная дистанция, масочный режим, есть антисептики, абитуриентам раздают воду, аудитории из-за жары постоянно кондиционируются.
Для людей с особенными потребностями определяются отдельные места для рассадки в аудиториях, удобные для подъезда на коляске.
Вице-премьер напомнил, что в этом году были введены новшества, связанные с электронной регистрацией на ЦТ. Также нужно было получить электронный пропуск для прохождения тестирования.
Как проходит тестирование по биологии?
ЦТ по
Следующее ЦТ - по иностранному языку - состоится в понедельник 28 июня. Абитуриенты смогут сдать английский, немецкий, французский, испанский или китайский язык на выбор.
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Игорь Петришенко посетил в субботу один из самых популярных пунктов тестирования - в БНТУ, пообщался с абитуриентами и преподавателями.
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