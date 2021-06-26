Заместитель Макея проведёт переговоры о поставках нефти из Казахстана

Переговоры проведёт заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов. Ему даны полномочия на подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Казахстаном в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь.





Но есть подводные камни. Казахстан и Беларусь уже несколько лет не могут договориться о поставках нефти. Нурсултан хочет, чтобы Минск дал гарантии, что он не будет реэкспортировать нефтепродукты, произведенные из казахстанской нефти. А также оглядывается на Москву.





"Нафтан" сейчас находится под санкциями США, а вся белорусская нефтяная промышленность — под европейскими секторальными санкциями. Независимый аналитик Сергей Чалый отмечает, что список ограничений довольно запутанный. Не исключено, что нефтетрейдеры из Казахстана сочтут более простым вариантом не взаимодействовать с белорусскими компаниями, чем понять, за что их могут оштрафовать, а за что нет.



