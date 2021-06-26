«Происходящее в белорусском православии при митрополите Вениамине — это попытка полностью лишить церковь субъектности»

В Жировицах сегодня узурпатор «проведет рабочую встречу с духовенством». Это цитата. Из администрации людоеда.
Еще раз: «рабочую встречу» — «с духовенством».
Видимо, они там сперва обсудят проблемы Типикона, катехизации и углубления духовности, а потом естественным образом перейдут к основам апологии пыток, тонкостям проповеди захвата заложников и торговли людьми. А закончат «рабочую встречу», по давней традиции, возглашением анафемы и плевком на запад: «отрицаемся сатаны и всех дел его, свидетельствующих и его бессилии».
И позитивно-конструктивной части: многолетием деспоту и упоминанием, «ничтоже сумняшеся», в пресс-релизе о том, что «тако изволися нам и духу святому» «нашему богу поспешествующе».
Белый клобук одного деспота отлично сочетается и вполне гармонирует с белой форменной рубашкой самого первого деспота.
То, что происходит сейчас в белорусском православии при митрополите Вениамине — это попытка полностью лишить церковь субъектности. С точки зрения самой церкви — это вандализм, с точки зрения митрополита Вениамина — это менеджерская стратегия. Управлять мёртвым объектом гораздо проще, чем живым субъектом.
Мертвый церковный организм очень легко уложить в нужную форму, косточка к косточке — он ляжет даже в маленькую коробочку. Пророков и святых в православной церкви любят гораздо меньше, чем их мощи. Потому что «говорят неоднозначное». А мощи — молчат и мироточат, мироточат и молчат.