«Происходящее в белорусском православии при митрополите Вениамине — это попытка полностью лишить церковь субъектности»

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусские священники и богословы прокомментировали пятничную «рабочую встречу с духовенством» , пишет телеграм-канал Хрысціянская візія .

Иерей Александр Шрамко (Минск):

Это сообщает не какой-нибудь малокомпетентный журналист. Полуофициальный канал службы информации режима.

«Проведет рабочую встречу…» То есть как начальник с подчиненными. Научит, как правильно молиться. Вот только не знаю кому.

Протоиерей Владимир Дробышевский (Гомель / Франция):

В Жировицах сегодня узурпатор «проведет рабочую встречу с духовенством». Это цитата. Из администрации людоеда.

Еще раз: «рабочую встречу» — «с духовенством».

Видимо, они там сперва обсудят проблемы Типикона, катехизации и углубления духовности, а потом естественным образом перейдут к основам апологии пыток, тонкостям проповеди захвата заложников и торговли людьми. А закончат «рабочую встречу», по давней традиции, возглашением анафемы и плевком на запад: «отрицаемся сатаны и всех дел его, свидетельствующих и его бессилии».

И позитивно-конструктивной части: многолетием деспоту и упоминанием, «ничтоже сумняшеся», в пресс-релизе о том, что «тако изволися нам и духу святому» «нашему богу поспешествующе».

Белый клобук одного деспота отлично сочетается и вполне гармонирует с белой форменной рубашкой самого первого деспота.

Аминь.

Наталля Василевич (Константинополь):

То, что происходит сейчас в белорусском православии при митрополите Вениамине — это попытка полностью лишить церковь субъектности. С точки зрения самой церкви — это вандализм, с точки зрения митрополита Вениамина — это менеджерская стратегия. Управлять мёртвым объектом гораздо проще, чем живым субъектом.

Мертвый церковный организм очень легко уложить в нужную форму, косточка к косточке — он ляжет даже в маленькую коробочку. Пророков и святых в православной церкви любят гораздо меньше, чем их мощи. Потому что «говорят неоднозначное». А мощи — молчат и мироточат, мироточат и молчат.