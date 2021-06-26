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Президент – работникам прокуратуры: от вашей слаженной работы и принципиальной позиции зависят мир и согласие в нашем обществе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прокуратура Беларуси 26 июня отмечает свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
История ведомства начинается с 1922 года. Значительная часть деятельности прокурорских работников проходит под грифом «для служебного пользования». Вместе с тем особенно последний год показал открытость системы. Прокуратурой проделана значительная работа по защите конституционного строя. Одна из наиболее важных задач сегодня – противодействие внешнему санкционному и информационному давлению.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Лукашенко убежден, что прокурорские работники и впредь будут с честью служить Отечеству, решая поставленные задачи на самом высоком профессиональном уровне.
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Президент – работникам прокуратуры: от вашей слаженной работы и принципиальной позиции зависят мир и согласие в нашем обществе
Новости Беларуси. Прокуратура Беларуси 26 июня отмечает свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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