|
Минобороны РФ показало кадры учений авиации и флота в Средиземноморье
26.06.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Совместные учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ авиации ВКС России стартовали накануне в Средиземном море, на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с российских аэродромов был осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К и противолодочного самолета Ил-38.
На истребителях МиГ-31К могут применяться новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал", уточнили в оборонном ведомстве.
Также над Средиземным морем учебные полеты совершили дальние бомбардировщики Ту-22М3.
"Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Выполнялись задачи по уничтожению условного противника. Задачи выполнены с высоким качеством. Авиационная техника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность. Летный состав получил неоценимый опыт работы", – сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые, отметили в Минобороны.
По замыслу учения пять кораблей ВМФ России (в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров"), а также две подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону" совместно с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По замыслу учений, пять кораблей и две подлодки совместно с противолодочными самолетами, дальними бомбардировщиками и истребителями обеспечивают безопасность...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)