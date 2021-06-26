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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Касым-Жомартом Токаевым

26.06.2021 14:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Касым-Жомартом Токаевым

Главы государств обсудили ситуацию в обеих странах, уделив отдельное внимание теме борьбы с пандемией COVID-19 и ее последствиями. Речь также шла о взаимодействии Беларуси и Казахстана с другими государствами, в частности Россией и Китаем. Кроме того, президенты обменялись мнениями по отдельным вопросам международной повестки. Первостепенной задачей во взаимоотношениях Минска и Нурсултана остается экономика. Лидеры обсудили торгово-экономическое сотрудничество в рамках ЕАЭС и других интеграционных структур.

В ближайшие дни белорусско-казахстанская повестка будет звучать в Нурсултане. В эти дни с рабочим визитом там находится премьер-министр нашей страны. В программе трехдневной поездки – встреча с президентом Казахстана и переговоры с премьером Аскаром Маминым. В планах значится и подписание ряда двусторонних документов.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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