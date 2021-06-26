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Заблудившийся пенсионер провел 12 дней в болоте под Браславом

26.06.2021 14:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Спасателям поступило сообщение о том, что в районе деревни Заверье Браславского района из лесного массива слышны крики заблудившегося в лесу мужчины. Как оказалось позже, он пошел к автолавке, заблудился и провел в болоте 12 дней.

Заблудившийся пенсионер провел 12 дней в болоте под Браславом
Фото: МЧС

«По пути к месту вызова мы связались с заявительницей, по дороге взяли ее с собой, чтобы она показала то место, где слышала крики, — цитирует пресс-служба МЧС начальника дежурной смены Владислава Высоцкого. — Местность болотистая, идти приходилось по колено в воде, а местами и по пояс. Где-то через километр на земле мы увидели мужчину. Он издавал стоны, его тело было очень сильно искусано насекомыми».

Пострадавшего переложили на носилки и пошли обратно. Возле машины дали ему воды. Спустя пару минут приехала скорая помощь, мужчину сразу же госпитализировали в больницу.

Как стало известно позже, 22 июня о пропаже мужчины 1954 года рождения в милицию заявила женщина, проживающая в соседней деревне. В милиции она рассказала, что не видела того с 14 июня. Пенсионер имел инвалидность по зрению и проживал один.

 
 
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Спасателям поступило сообщение о том, что в районе деревни Заверье Браславского района из лесного массива слышны крики заблудившегося в лесу мужчины. Как...
 
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