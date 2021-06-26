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В Дзержинске очевидец спас тонувшего мальчика

26.06.2021 14:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске очевидец спас тонувшего ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям 25 июня в 21.01 поступило сообщение, что тонет человек на водоеме вблизи ул.Тихой. До прибытия подразделений МЧС очевидец спас из воды ребенка 2010 года рождения. "Мальчик шел по дну водоема и на расстоянии 20 м от берега из-за резкого перепада уровня дна стал тонуть. Услышав крики ребенка, мужчина бросился в воду и вынес его на берег. Бригада скорой медицинской помощи доставила мальчика в больницу", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели обращают внимание родителей, что дети ни в коем случае не должны находиться у водоема одни. Выбирайте для купания только оборудованные пляжи, не допускайте прыжков детей с дамб, мостов, пристаней и находитесь с ребенком на расстоянии вытянутой руки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Услышав крики ребенка, мужчина бросился в воду и вынес его на берег. Бригада скорой медицинской помощи доставила мальчика в больницу.
 
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