В Дзержинске очевидец спас тонувшего мальчика

Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске очевидец спас тонувшего ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям 25 июня в 21.01 поступило сообщение, что тонет человек на водоеме вблизи ул.Тихой. До прибытия подразделений МЧС очевидец спас из воды ребенка 2010 года рождения. "Мальчик шел по дну водоема и на расстоянии 20 м от берега из-за резкого перепада уровня дна стал тонуть. Услышав крики ребенка, мужчина бросился в воду и вынес его на берег. Бригада скорой медицинской помощи доставила мальчика в больницу", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели обращают внимание родителей, что дети ни в коем случае не должны находиться у водоема одни. Выбирайте для купания только оборудованные пляжи, не допускайте прыжков детей с дамб, мостов, пристаней и находитесь с ребенком на расстоянии вытянутой руки.-0-