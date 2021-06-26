Аномальная жара захватила Европу. Будет еще хуже?

Рекордная температура за всю историю метеонаблюдений отмечена в Могилеве 24 июня — плюс 37 градусов





пишет Телеграф. До этого рекордом в Могилеве было плюс 36,8 в 2010 году,Телеграф.





Минске 24 июня был повторен абсолютный рекорд 2015 года — плюс 35,8.





На метеостанции Ганцевичи рекорд был побит: если в 2014 году было плюс 35,3, то вчера было 35,5 градусов жары. Также повторен рекорд 2014 года в Ивацевичах — плюс 35,7.





«Однако абсолютный рекорд для территории Беларуси побит не был. Этот максимум был зафиксирован в 2010 году в Гомеле и составляет плюс 38,9 градусов», — отметили в Белгидромете.





Италия





Во многих регионах Италии температура сохраняется на уровне около 40 градусов, а в некоторых регионах на юге — почти 45 градусов. Самими жаркими регионами являются Сицилия, Калабрия и Апулия, где ожидается, что волна тепла достигнет своего пика в четверг и пятницу.





Власти Сицилии уже сообщили в среду, что в некоторых районах температура достигла +44,5 градуса.





Высокая влажность и пыльное небо создали удушающие условия в южных регионах, поскольку на этой неделе из Северной Африки пришли теплые потоки воздуха.





«Холодная воздушная масса над Западной Европой встречает очень горячие течения над центральным Средиземноморьем, вызванные субтропическим антициклоном, который также приносит с собой пыль из пустыни, окутывающую наш полуостров», — говорит метеоролог Джулио Бетти.

Россия

23 июня 2021 года в Москве зарегистрировали абсолютный температурный максимум для всего июня — воздух в городе, по данным Гидрометцентра, прогрелся до 34,8 градуса. До этого рекордной для июня в Москве считалась температура 34,7 градуса, которую зафиксировали 21 июня 1901 года.





Синоптики прогнозируют, что высокие температуры сохранятся до конца недели, а кратковременные дожди возможны не раньше субботы, 26 июня.





Глобальное потепление – общемировая тенденция, но ученые отмечают, что в России теплеет в два с половиной раза быстрее, чем по всей планете в целом. Порой это может оборачиваться рекордами.

Германия

В Германии столбики термометров тоже приблизились к +35 — +37 градусов.





Представители властей, которые курируют аграрный сектор, попросили немцев-владельцев животных обеспечить им тень и достаточное количество воды. Аграрии, которые занимаются разведением птицы, обязаны в это время тщательно следить за своими подопечными, поскольку именно птицы острее всех животных реагируют на высокие температуры.





Не только Европа





В американских Калифорнии и Техасе системы электроснабжения оказались на грани коллапса из-за экстремально жаркой погоды.









EPA





Начались лесные пожары. Национальная метеорологическая служба США предостерегает, что температура может превысить +39 градусов по Цельсию в пяти штатах: Калифорнии, Неваде, Юте, Аризоне и части Колорадо.





В 2020 году в США произошли опустошительные лесные пожары, признанные крупнейшими по площади в новейшей истории. В Калифорнии возник эффект оранжевого неба, закрытого красноватой мглой. Из-за этого необычного явления освещение приходилось включать даже днем, а в Сан-Франциско автомобили двигались со включенными фарами.



