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Сохранится ли жара в Беларуси в конце июня и начале июля? Отвечает синоптик
Источник материала: СТВ
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Июньское солнце оказалось безжалостным, в итоге температурный фон на неделе не раз превысил климатическую норму. Столбик термометра поднимался выше +35 °С. Из-за жары страна несколько дней жила в режиме красного уровня опасности. И лишь к концу недели с запада стало веять прохладой, кое-где пришли долгожданные дожди.
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
Преимущественно по восточной половине республики прогнозируется облачная с кратковременными дождями погода, местами прогремят грозы. Все эти дни в ночные часы по стране ожидается в основном от 13 до 20 градусов тепла, в дневное время по стране прогнозируется +21 – +27 °C. В начале июля погода вернет себе летние краски. С поступлением более теплых воздушных масс с Западной Европы дневной максимум в республике повысится до +23 – +29 °C, на юге Беларуси до +30 – +31 °C. В отдельных районах страны прогнозируются кратковременные дожди.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
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Настоящий африканский зной, который обещали синоптики, проявил себя в полной мере, рассказали в программе «Плюс-минус».
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