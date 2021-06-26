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"Правда тела". Диабет II типа
26.06.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Если у человека, который давно не ел, вдруг темнеет в глазах и хочется сладенького - значит ли это, что у него может развиться диабет II типа? Главное о заболевании, которое называют "убийцей человечества", рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.
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