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"Правда тела". Диабет II типа

26.06.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела". Диабет II типа

Если у человека, который давно не ел, вдруг темнеет в глазах и хочется сладенького - значит ли это, что у него может развиться диабет II типа? Главное о заболевании, которое называют "убийцей человечества", рассказывает кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина.

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19:16 Что делать, если у ребенка преддиабетное состояние

20:47 К каким продуктам приучать себя и детей, чтобы предотвратить диабет

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