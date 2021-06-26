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Милиция о сегодняшних задержаниях велосипедистов в Минске: «Трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка»

26.06.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиция прокомментировала задержание нескольких велосипедистов на «Минском Триатлоне-2021».

«В интернете распространяется информация о задержании некоторых велосипедистов во время минского триатлона.

Трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции. 

В настоящее время проводится разбирательство», – говорится в сообщении.

Жена одного из задержанных участников соревнований рассказала TUT.BY, что ранее ее муж в связи с участием в протестах не задерживался. Но отметила, что, возможно, у супруга на руке был бело-красно-белый напульсник.

Напомним, сегодня днем появилось видео, которое было снято недалеко от пересечения проспекта Победителей и улицы Ратомской. На записи видно, как инспектор ГАИ дает сигнал свистком, завидев велосипедиста в черной форме. После этого другой сотрудник милиции подбегает к спортсмену и останавливает. После непродолжительной беседы задержанного уводят в сторону буса.

Позже стало известно об еще нескольких задержаниях велосипедистов.
 
 
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Милиция прокомментировала задержание нескольких велосипедистов на «Минском Триатлоне-2021».
 
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