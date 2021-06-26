МЧС зафиксировало 75 случаев падения деревьев за сутки

Министерство по чрезвычайным ситуациям зафиксировало за сутки 75 случаев падения деревьев из-за непогоды, сообщает пресс-служба ведомства.



Источник: МЧС

«Вледствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 25 м/с зафиксированы 75 случаев падения деревьев в Витебской (23 случая), Гомельской (5 случаев), Минской (7 случаев) и Могилевской (40 случаев) областях, в результате которых повреждены 17 легковых автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.

В двух районах Витебской области, трех районах Могилевской и Могилеве зафиксированы случаи повреждения кровель 16 жилых домов, одного производственного здания, одного объекта соцкультбыта и 12 сельскохозяйственных зданий.

По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 827 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняют аварийные бригады. На утро 26 июня оставались без электроснабжения 62 населенных пункта в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях.