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МЧС зафиксировало 75 случаев падения деревьев за сутки

26.06.2021 16:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство по чрезвычайным ситуациям зафиксировало за сутки 75 случаев падения деревьев из-за непогоды, сообщает пресс-служба ведомства.

МЧС зафиксировало 75 случаев падения деревьев за сутки
Источник: МЧС

«Вледствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 25 м/с зафиксированы 75 случаев падения деревьев в Витебской (23 случая), Гомельской (5 случаев), Минской (7 случаев) и Могилевской (40 случаев) областях, в результате которых повреждены 17 легковых автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.

В двух районах Витебской области, трех районах Могилевской и Могилеве зафиксированы случаи повреждения кровель 16 жилых домов, одного производственного здания, одного объекта соцкультбыта и 12 сельскохозяйственных зданий.

По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 827 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняют аварийные бригады. На утро 26 июня оставались без электроснабжения 62 населенных пункта в Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях.

 
Теги: Могилев
 
 
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Министерство по чрезвычайным ситуациям зафиксировало за сутки 75 случаев падения деревьев из-за непогоды, сообщает пресс-служба ведомства.
 
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