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Контракты на миллионы долларов и уникальные новинки. Как прошла выставка MILEX-2021?

26.06.2021 16:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Контракты более чем на 100 миллионов долларов заключены на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 июня форум завершает работу.

Контракты на миллионы долларов и уникальные новинки. Как прошла выставка MILEX-2021?

В 2021 году участие в нем приняли 170 организаций из 30 стран. На 24 тысячах квадратных метров экспозиционной площади к показу представлено свыше 300 видов образцов, в том числе новинки. Впервые презентован бронетранспортер от Минского завода колесных тягачей, а также беспилотный авиационный комплекс «Хантер» от разработчиков белорусского военпрома.

Контракты на миллионы долларов и уникальные новинки. Как прошла выставка MILEX-2021?

Новшеством этого года стала онлайн-презентация топ-новинок образцов вооружения и военной техники. А проблемы оборонного сектора обсудили на международной конференции. MILEX считается одной из крупнейших выставочных площадок в Восточноевропейском регионе.

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​Более 100 новинок, 170 организаций-участников. Посмотрите, чем удивляли гостей в первый день MILEX-2021

 
 
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Новости Беларуси. Контракты более чем на 100 миллионов долларов заключены на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2021, сообщили в программе...
 
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