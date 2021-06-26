|
Спектакль и интерактивная сказка. Что ждёт гостей в Верхнем городе 26 июня?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Верхний город в Минске приглашает на литературно-музыкальный вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа 26 июня порадует любителей театра.
В 16:00 зрителей ждет современная интерактивная сказка «Принц и чудовище» в исполнении актеров Нового драматического театра. Постановка будет одинаково интересна и детям, и взрослым. Далее вечер продолжат артисты Купаловского. Ровно в 20:00 на сцене у Ратуши покажут спектакль «Калі палюбіў, то гэта назаўсёды».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Верхний город в Минске приглашает на литературно-музыкальный вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа 26 июня порадует...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)