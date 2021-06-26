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Спектакль и интерактивная сказка. Что ждёт гостей в Верхнем городе 26 июня?

26.06.2021 16:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Верхний город в Минске приглашает на литературно-музыкальный вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа 26 июня порадует любителей театра.

Спектакль и интерактивная сказка. Что ждёт гостей в Верхнем городе 26 июня?

В 16:00 зрителей ждет современная интерактивная сказка «Принц и чудовище» в исполнении актеров Нового драматического театра. Постановка будет одинаково интересна и детям, и взрослым. Далее вечер продолжат артисты Купаловского. Ровно в 20:00 на сцене у Ратуши покажут спектакль «Калі палюбіў, то гэта назаўсёды».

Музыкально-туристический сезон в Верхнем городе продлится до конца лета.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Верхний город в Минске приглашает на литературно-музыкальный вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа 26 июня порадует...
 
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