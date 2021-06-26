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«Мы ждали этот праздник». Зачем семьи приходят на «Вытокі»?

26.06.2021 16:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столица Припятского Полесья в ритме фестиваля. Третий и завершающий день культурно-спортивного фестиваля «Вытокі» проходит в Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы ждали этот праздник». Зачем семьи приходят на «Вытокі»?

Программа 26 июня – настоящий марафон. Центральными локациями стали площадь Ленина и набережная Припяти. Спортивные локации в одно целое объединил «Олимпийский квест». Для самых маленьких посетителей работает анимационная площадка. Организованы мобильный планетарий, ярмарочная торговля, праздник мастеров, ремесленников и, конечно, фуд-корт.

«Мы ждали этот праздник». Зачем семьи приходят на «Вытокі»?

Пришли сюда с очень хорошим настроением. Мы ждали этот праздник. Планы – определиться с выбором спорта для ребенка, так как ему уже почти 8 лет и не можем никак найти подходящее для него занятие. Надеемся, что-нибудь да выберем.

«Мы ждали этот праздник». Зачем семьи приходят на «Вытокі»?

Нужно почаще делать. Это очень красиво, оригинально и круто. Лето, даже погода сегодня сопутствует. Хороший семейный отдых, замечательный семейный отдых.

«Мы ждали этот праздник». Зачем семьи приходят на «Вытокі»?

По уже сложившейся традиции фестиваль носит семейный характер. Провести активно выходной день на «Вытокі» приехали тысячи семей со всего юго-восточного региона. Ярким аккордом фестивального дня станет грандиозный концерт с участием звезд белорусской эстрады, который завершится праздничным салютом.

 
 
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Новости Беларуси. Столица Припятского Полесья в ритме фестиваля. Третий и завершающий день культурно-спортивного фестиваля «Вытокі» проходит в Мозыре, сообщили в...
 
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