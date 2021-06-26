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Игорь Петришенко посетил пункт ЦТ: мы ввели новшества, связанные с электронной регистрацией

26.06.2021 16:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси обеспечены все необходимые условия для успешного прохождения централизованного тестирования. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения пункта ЦТ в Белорусском национальном техническом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-премьер ознакомился с разработками студентов вуза и лабораторией робототехники, а также с организацией тестирования и соблюдением мер эпидбезопасности, пообщался с поступающими. 26 июня испытание по биологии сдают более 20 тысяч абитуриентов.

Игорь Петришенко посетил пункт ЦТ: мы ввели новшества, связанные с электронной регистрацией

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Все необходимые условия созданы в аудиториях и дистанцирование, и антисептики, и масочный режим, даже с учетом погодно-климатических условий. Погода жаркая мы обеспечивали и проветривание, и наличие питьевой воды. И мы видели, что в нашей стране созданы все необходимые условия для инклюзивной сдачи централизованного тестирования. В этом году, вы знаете, мы в определенной мере ввели новшества, связанные с электронной регистрацией.

Игорь Петришенко посетил пункт ЦТ: мы ввели новшества, связанные с электронной регистрацией

Всего ЦТ в 2021 году планируют пройти свыше 60 тысяч абитуриентов. Уже сданы самые массовые предметы – русский язык и математика. Впереди испытания по иностранному языку, химии и физике. Ожидание результатов займет до 10 дней.

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси обеспечены все необходимые условия для успешного прохождения централизованного тестирования. Об этом заявил заместитель...
 
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