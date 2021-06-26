|
В немецком Вюрцбурге неизвестный напал с ножом на людей, есть жертвы
Источник материала: СТВ
Новости Германии В центре города Вюрцбург неизвестный с ножом напал на людей. Погибли три человека, шестеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшие полицейские открыли огонь по нападавшему. Злоумышленник был ранен в ногу. В связи с инцидентом оцеплена одна из площадей города. Правоохранители говорят, что угрозы для населения нет. О возможной связи инцидента с терроризмом не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии В центре города Вюрцбург неизвестный с ножом напал на людей. Погибли три человека, шестеро пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)