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В Колумбии обстреляли вертолёт президента страны

26.06.2021 16:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. В Колумбии обстреляли вертолет, на борту которого находился президент страны. Воздушное судно совершало пролет над восточными регионами, когда в его корпус попало шесть пуль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии обстреляли вертолёт президента страны

Кроме главы государства там находились министр обороны и глава МВД. В настоящее время ведется расследование. После инцидента президент Колумбии заявил, что это было трусливое нападение и власти продолжат борьбу со всеми преступными группировками, которые действуют на территории страны.

 
 
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Новости Колумбии. В Колумбии обстреляли вертолет, на борту которого находился президент страны. Воздушное судно совершало пролет над восточными регионами, когда в...
 
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