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На площади Государственного флага состоялось торжественное открытие третьего трудового семестра
Источник материала: ОНТ
Обрести опыт, завести новые знакомства и заработать первые деньги. Торжественное открытие третьего трудового семестра состоялось на площади Государственного флага. Более 700 студентов съехались в Минск из разных уголков страны, чтобы получить путевки для работы.
Уже завтра их ожидают насыщенные трудовые будни и веселый совместный досуг. Для некоторых ребят нынешний трудовой семестр станет дебютным, но для большинства пройдет уже не в первый раз. Студотряды – уже добрая традиция, они сделали свой вклад в возведение таких крупных объектов, как Белорусская атомная электростанция, третья линия Минского метрополитена, Китайско-Белорусский индустриальный парк, Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике.
Знаковый 2021-й – Год народного единства стал рекордным по количеству желающих трудоустроиться, заявки подали более 29 тысяч человек.
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Обрести опыт, завести новые знакомства и заработать первые деньги. Торжественное открытие третьего трудового семестра состоялось на площади Государственного...
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