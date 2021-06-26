На площади Государственного флага состоялось торжественное открытие третьего трудового семестра

Источник материала: ОНТ

Обрести опыт, завести новые знакомства и заработать первые деньги. Торжественное открытие третьего трудового семестра состоялось на площади Государственного флага. Более 700 студентов съехались в Минск из разных уголков страны, чтобы получить путевки для работы.

Уже завтра их ожидают насыщенные трудовые будни и веселый совместный досуг. Для некоторых ребят нынешний трудовой семестр станет дебютным, но для большинства пройдет уже не в первый раз. Студотряды – уже добрая традиция, они сделали свой вклад в возведение таких крупных объектов, как Белорусская атомная электростанция, третья линия Минского метрополитена, Китайско-Белорусский индустриальный парк, Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

Кристина Кубулова: «Этот трудовой семестр для меня такой значимый – 5 лет моей деятельности в отрядах, и я ожидаю только самых лучших эмоций, хочется, чтобы студенты получили те компетенции, которые мы можем вложить, получили удовольствие от работы, опыт, чтобы они отдыхали с нами вместе и работали, заработали деньги и просто сплотились».

Юлия Липовская: «Это труд, романтика, любовь, новые впечатления и строительство нашей независимой, любимой страны. В этом году наши отряды Гомельской области продолжат трудиться на строительстве Белорусской атомной электростанции, кроме этого уже один сервисный отряд работает за границей – во Всероссийском детском центре «Орленок», и на нашей областной молодежной стройке на строительстве средней общеобразовательной школы».

Знаковый 2021-й – Год народного единства стал рекордным по количеству желающих трудоустроиться, заявки подали более 29 тысяч человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram