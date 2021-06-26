В Дзержинске очевидец спас тонувшего мальчика

Источник материала: ОНТ

В Дзержинске тонущий ребенок был спасен очевидцем. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Уточняется, что сообщение о тонущем человеке поступило спасателям вечером 25 июня. До приезда сотрудников МЧС тонущий ребенок 2010 года рождения был спасен очевидцем.

Мальчик был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

Фото: МЧС

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