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В Дзержинске очевидец спас тонувшего мальчика
Источник материала: ОНТ
В Дзержинске тонущий ребенок был спасен очевидцем. Об этом
Уточняется, что сообщение о тонущем человеке поступило спасателям вечером 25 июня. До приезда сотрудников МЧС тонущий ребенок 2010 года рождения был спасен очевидцем.
Мальчик был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.
Фото: МЧС
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В Дзержинске тонущий ребенок был спасен очевидцем. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Уточняется, что...
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