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В Институте пограничной службы Беларуси состоялось вручение дипломов
Источник материала: ОНТ
Нелегкий путь – служить на благо Родине: церемония вручения дипломов состоялась сегодня в Институте пограничной службы. Всего выпускников 85. Накануне каждому из них вручили лейтенантские погоны.
За плечами этих молодых ребят – 4 года подробного изучения основ и тактики пограничной службы, идеологической работы и иностранных языков.
Солидный багаж опыта курсанты получили во время стажировок на «зеленой» границе и в пунктах пропуска. Многие достигли высоких результатов в военно-научной работе, общественной жизни вуза и спорте.
С 1993 года по текущий год в институте подготовлено более 2,5 тысяч офицеров. Благодаря сильному профессорско-преподавательскому составу пограничного вуза, за это время 29 офицеров окончили учебное заведение с золотой медалью, 116 – получили дипломы с отличием, восемь – стали командирами частей, четыре – возглавляют управления Госпогранкомитета, еще двум присвоено звание «генерал-майор».
В нынешнем, 24-м выпуске, есть один золотой медалист и 8 обладателей дипломов с отличием.
Прощальный вальс выпускников растрогал их родителей, а традиционное символическое подбрасывание монет «устелило» им путь в дальнейшую, непременно счастливую жизнь.
«Группы поддержки», собравшиеся на торжестве, поздравили своих друзей, родственников или «вторых половинок» крепкими объятьями и цветами.
Скоро новоиспеченные лейтенанты отправятся в подразделения границы, где их ждет ответственная служба по защите рубежей страны.
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Нелегкий путь – служить на благо Родине: церемония вручения дипломов состоялась сегодня в Институте пограничной службы. Всего выпускников 85. Накануне каждому из...
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