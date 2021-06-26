В Институте пограничной службы Беларуси состоялось вручение дипломов

Источник материала: ОНТ

Нелегкий путь – служить на благо Родине: церемония вручения дипломов состоялась сегодня в Институте пограничной службы. Всего выпускников 85. Накануне каждому из них вручили лейтенантские погоны.

За плечами этих молодых ребят – 4 года подробного изучения основ и тактики пограничной службы, идеологической работы и иностранных языков.

Солидный багаж опыта курсанты получили во время стажировок на «зеленой» границе и в пунктах пропуска. Многие достигли высоких результатов в военно-научной работе, общественной жизни вуза и спорте.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Республики Беларусь: «Конечно же, определенная грусть и радость. Радость от того, что выходят на охрану государственной границы патриоты своей страны. Они уже завтра будут выполнять задачи на переднем крае нашей страны».

С 1993 года по текущий год в институте подготовлено более 2,5 тысяч офицеров. Благодаря сильному профессорско-преподавательскому составу пограничного вуза, за это время 29 офицеров окончили учебное заведение с золотой медалью, 116 – получили дипломы с отличием, восемь – стали командирами частей, четыре – возглавляют управления Госпогранкомитета, еще двум присвоено звание «генерал-майор».

В нынешнем, 24-м выпуске, есть один золотой медалист и 8 обладателей дипломов с отличием.

Алексей Горбачев, выпускник Института пограничной службы: «Эмоции смешанные на самом деле. Помимо того, что это радостно, но с другой стороны грустно. Потому что мы все разъедемся, уже не так часто будем видеть друг друга, но, тем не менее, это не означает, что у нас полностью прервутся контакты. Мы будем поддерживать связь и в дальнейшем».

Прощальный вальс выпускников растрогал их родителей, а традиционное символическое подбрасывание монет «устелило» им путь в дальнейшую, непременно счастливую жизнь.

«Группы поддержки», собравшиеся на торжестве, поздравили своих друзей, родственников или «вторых половинок» крепкими объятьями и цветами.

Скоро новоиспеченные лейтенанты отправятся в подразделения границы, где их ждет ответственная служба по защите рубежей страны.

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