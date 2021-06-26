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MILEX-2021 «сворачивает вооружение» в Минске: какими цифрами контрактов закончилась военная выставка
Источник материала: ОНТМинске: какими цифрами контрактов закончилась военная выставка" class="one-news__figure-img">
Сумма заключенных контрактов на выставке вооружений MILEX – превысила 140 млн долларов. Такие итоги подвели сегодня на закрытии военного форума, который уже в 10-й раз проходит в Беларуси.
По масштабам выставка в Минске считается одной из крупнейших в Восточной Европы. Интерес у зарубежных партнеров вызывают и уже обкатанные белорусские модели, и новинки отечественного военпрома.
Среди них: беспилотный самолет «Хантер», бронетранспортер «В-2», радиолокационные комплексы.
Всего участники выставки заключили 12 экспертных контрактов, а также подписали ряд соглашений о взаимном сотрудничестве. Впереди – работы по согласования внутригосударственных процедур и реализация контрактов.
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MILEX-2021 «сворачивает вооружение» в Минске: какими цифрами контрактов закончилась военная выставка
Сумма заключенных контрактов на выставке вооружений MILEX – превысила 140 млн долларов. Такие итоги подвели сегодня на закрытии военного форума, который уже в 10-й раз...
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