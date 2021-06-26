MILEX-2021 «сворачивает вооружение» в Минске: какими цифрами контрактов закончилась военная выставка

Источник материала: ОНТ

Минске: какими цифрами контрактов закончилась военная выставка" class="one-news__figure-img">

Сумма заключенных контрактов на выставке вооружений MILEX – превысила 140 млн долларов. Такие итоги подвели сегодня на закрытии военного форума, который уже в 10-й раз проходит в Беларуси.

По масштабам выставка в Минске считается одной из крупнейших в Восточной Европы. Интерес у зарубежных партнеров вызывают и уже обкатанные белорусские модели, и новинки отечественного военпрома.

Среди них: беспилотный самолет «Хантер», бронетранспортер «В-2», радиолокационные комплексы.

Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома: «Нам удалось представить весь тот потенциал, который есть на сегодняшний момент у оборонного сектора экономики Республики Беларусь. Наши компании очень неплохо поработали. Проведено более 200 переговоров с нашими партнерами. Если на первый день выставки мы позиционировали, что к нам приехали представители 22 государств, то на сегодняшний день – это уже 34 страны. Есть новинки, которые были представлены на выставке – впервые. Большинство их них уже стоит на вооружение в вооруженных силах РБ, а целый ряд проходит испытания. И в этом году по десятке таких изделий пройдут государственные испытания. И далее – мы начнем позиционировать и предлагать данный продукт на внешнем контуре».

Всего участники выставки заключили 12 экспертных контрактов, а также подписали ряд соглашений о взаимном сотрудничестве. Впереди – работы по согласования внутригосударственных процедур и реализация контрактов.

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