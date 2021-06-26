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Врач назвал главную ошибку, которая приводит к набору лишнего веса

26.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач назвал главную ошибку, которая приводит к набору лишнего веса

Главной ошибкой, которая ведет к набору лишнего веса, по мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, является стремление похудеть в кратчайшие сроки. Об этом он заявил во время эфира на канале «Россия 1».

По словам врача, все дело в гормональной системе.

По словам врача, чтобы похудеть грамотно и качественно, в первые три месяца необходимо сбросить всего 5% первоначальной массы тела.

Также Александр Мясников отметил, что подавить аппетит помогут яблоки, огурцы и морковь.

Фото: depositphotos.com


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Главной ошибкой, которая ведет к набору лишнего веса, по мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, является стремление похудеть в кратчайшие сроки. Об этом...
 
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