В Великобритании выпустили монету в память о принце Филиппе

Источник материала: ОНТ

В Великобритании Министерство казначейства заявило о выпуске памятной монеты, посвященной принцу Эдинбургскому Филиппу, супругу британской королевы. Такую информацию разместили в Twitter-аккаунте Королевского монетного двора.

Монета номиналом в пять фунтов стерлингов вышла в День вооруженных сил Великобритании.

Памятную монету можно будет купить на сайте королевского монетного двора, в отделениях британской королевской почты и в специализированных магазинах по всему миру.

Фото: twitter.com/RoyalMintUK





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