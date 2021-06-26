|
В Великобритании выпустили монету в память о принце Филиппе
Источник материала: ОНТ
В Великобритании Министерство казначейства заявило о выпуске памятной монеты, посвященной принцу Эдинбургскому Филиппу, супругу британской королевы. Такую информацию
Монета номиналом в пять фунтов стерлингов вышла в День вооруженных сил Великобритании.
Памятную монету можно будет купить на сайте королевского монетного двора, в отделениях британской королевской почты и в специализированных магазинах по всему миру.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Великобритании Министерство казначейства заявило о выпуске памятной монеты, посвященной принцу Эдинбургскому Филиппу, супругу британской королевы. Такую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)