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В Беларуси увеличили размер пособий на погребение
Источник материала: ОНТ
С июня увеличивается размер пособия на погребение умерших, теперь сумма выплат составит 1 398 рублей 20 копеек,
В 2021 году размер данного пособия меняется ежемесячно и соответствует размеру средней заработной платы по Беларуси (по состоянию на позапрошлый месяц).
Государственное пособие на погребение умершего выдается гражданам Республики Беларусь по предъявлении справки о смерти родственника.
В случае смерти гражданина, который был трудоустроен, члены его семьи могут обращаться за данным пособием по месту работы умершего.
Если же скончался пенсионер или безработный, то для получения выплаты следует обратиться в местное управление соцзащиты.
Получить пособие можно в течение полугода с момента смерти или захоронения.
Фото: БЕЛТА
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С июня увеличивается размер пособия на погребение умерших, теперь сумма выплат составит 1 398 рублей 20 копеек, передает агентство «Минск-Новости». В 2021 году размер...
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