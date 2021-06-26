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В Молодечненском районе загорелась электричка
Источник материала: ОНТ
На станции Бояры Молодечненского района произошло возгорание в вагоне электрички,
Возгорание произошло в 11:40 в субботу. Около 12:20 пожар потушили. Было задействовано четыре единицы техники.
О причинах происшествия не сообщается.
Фото: МЧС
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На станции Бояры Молодечненского района произошло возгорание в вагоне электрички, сообщили в МЧС. Возгорание произошло в 11:40 в субботу. Около 12:20 пожар потушили....
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