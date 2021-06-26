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В Молодечненском районе загорелась электричка

26.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Молодечненском районе загорелась электричка

На станции Бояры Молодечненского района произошло возгорание в вагоне электрички, сообщили в МЧС.

Возгорание произошло в 11:40 в субботу. Около 12:20 пожар потушили. Было задействовано четыре единицы техники.


О причинах происшествия не сообщается.

Фото: МЧС

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На станции Бояры Молодечненского района произошло возгорание в вагоне электрички, сообщили в МЧС. Возгорание произошло в 11:40 в субботу. Около 12:20 пожар потушили....
 
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