Необычное «платье» невесты сразило гостей наповал и рассмешило пользователей Сети

Источник материала: ОНТ

В Сеть попало видео с самым необычным нарядом невесты.

Девушка из России Наталья решила удивить всех своим свадебным «платьем» и у нее это отлично получилось. Вместо традиционного белого платья и фаты, девушка вышла на церемонию бракосочетания в костюме оранжевого динозавра. Гости торжества были в шоке, но, кажется, им понравился такой сюрприз. Да и сама невеста, судя по танцу, была очень довольна своей выходкой.





Поступок Натальи оценили и в Сети. Под видео оставили много одобряющих комментариев: «Я не видел смысла в свадьбах до этого момента», «Ну, наконец-то! Идеальное платье найдено!», «Где взять такой костюм? У нас скоро годовщина свадьбы», «Хоть что-то оригинальное на свадьбе».

Фото: depositphotos.com

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