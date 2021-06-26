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Необычное «платье» невесты сразило гостей наповал и рассмешило пользователей Сети

26.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Необычное «платье» невесты сразило гостей наповал и рассмешило пользователей Сети

В Сеть попало видео с самым необычным нарядом невесты.

Девушка из России Наталья решила удивить всех своим свадебным «платьем» и у нее это отлично получилось. Вместо традиционного белого платья и фаты, девушка вышла на церемонию бракосочетания в костюме оранжевого динозавра. Гости торжества были в шоке, но, кажется, им понравился такой сюрприз. Да и сама невеста, судя по танцу, была очень довольна своей выходкой.


Поступок Натальи оценили и в Сети. Под видео оставили много одобряющих комментариев: «Я не видел смысла в свадьбах до этого момента», «Ну, наконец-то! Идеальное платье найдено!», «Где взять такой костюм? У нас скоро годовщина свадьбы», «Хоть что-то оригинальное на свадьбе».

Фото: depositphotos.com

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В Сеть попало видео с самым необычным нарядом невесты. Девушка из России Наталья решила удивить всех своим свадебным «платьем» и у нее это отлично получилось....
 
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