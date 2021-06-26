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Во Львове из-за непогоды затоплены первые этажи домов и оборваны линии электропередачи
Источник материала: СТВ
Непогода накрыла ряд стран европейской части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильный ураган обрушился на Восточный Лондон. В соцсетях публикуют кадры с поваленными деревьями и садовыми оградами, а также автомобилями, застрявшими на подтопленных улицах.
А в украинском Львове сильный шторм за час превратил улицы города в реки. Из-за урагана прекратил работу общественный транспорт, оказались затоплены первые этажи десятков домов. Ветер оборвал линии электропередачи и повалил деревья, многие из которых упали прямо на машины. О пострадавших не сообщается.
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Непогода накрыла ряд стран европейской части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильный ураган обрушился на Восточный Лондон. В соцсетях публикуют...
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