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"Все там будем, но нужно идти красиво". В Киеве проходит выставка похоронной культуры
Источник материала: Партизан
Целью тематической выставки является развитие похоронной культуры в Украине и улучшения сервиса ритуальных услуг.
Фото: кадр из видео
В Киеве 25 и 26 июня проходит выставка современной похоронной культуры. Об этом сообщает Киев.Media.
На выставке демонстрируют тренды в одежде для мертвецов и в отделке гробов. Также посетителям рассказывают о прическах и макияже для покойников.
Выставка проходит под девизом "Все там будем, но нужно идти красиво".
Одежду для покойников демонстрируют модели, которых возят в гробах. Модели говорят, что этот показ - это возможность побывать на своих похоронах.
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Целью тематической выставки является развитие похоронной культуры в Украине и улучшения сервиса ритуальных услуг.
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