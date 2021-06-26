ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Все там будем, но нужно идти красиво". В Киеве проходит выставка похоронной культуры

26.06.2021 17:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Целью тематической выставки является развитие похоронной культуры в Украине и улучшения сервиса ритуальных услуг.


Фото: кадр из видео

В Киеве 25 и 26 июня проходит выставка современной похоронной культуры. Об этом сообщает Киев.Media.

На выставке демонстрируют тренды в одежде для мертвецов и в отделке гробов. Также посетителям рассказывают о прическах и макияже для покойников.

Выставка проходит под девизом "Все там будем, но нужно идти красиво".
Одежду для покойников демонстрируют модели, которых возят в гробах. Модели говорят, что этот показ - это возможность побывать на своих похоронах.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Целью тематической выставки является развитие похоронной культуры в Украине и улучшения сервиса ритуальных услуг.
 
Новости дня
Новости разные
 
На границе с Литвой возникла стычка между дальнобойщиками и активистами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by