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Covid-19: в Беларуси за сутки заболели 778 человек

26.06.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 414 тыс. 730 человек с положительным тестом на Covid-19. Выздоровели 407 тыс. 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 414 тыс. 730 человек с положительным тестом на Covid-19. Выздоровели 407 тыс. 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз.

Умерли за весь период -  3 тыс. 103 (+10) пациента.

Как сообщает Минздрав, Более 837,1 тыс. человек получили первую дозу вакцины против Covid-19, из них более  551,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
 
 
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Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 414 тыс. 730 человек с положительным тестом на Covid-19. Выздоровели 407 тыс. 528 пациентов, у которых ранее был...
 
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