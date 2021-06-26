Covid-19: в Беларуси за сутки заболели 778 человек

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 414 тыс. 730 человек с положительным тестом на Covid-19. Выздоровели 407 тыс. 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз.





Умерли за весь период - 3 тыс. 103 (+10) пациента.





Как сообщает Минздрав, Более 837,1 тыс. человек получили первую дозу вакцины против Covid-19, из них более 551,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.



