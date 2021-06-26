На ЦТ по биологии не пришло больше 1 тысячи человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн - Sputnik. На централизованное тестирование по биологии, которое сегодня прошло в Беларуси, не явился 1181 абитуриент, сообщили Sputnik в Минобразования.

Всего ЦТ по этому предмету в 33 пунктах пропуска (из 41 по стране) собирались сдать 20 тысяч 100 абитуриентов. Таким образом, сдали его 18 919 человек. С тестирования за мобильный телефон был удален один абитуриент, по медпоказаниям не прошли два человека. Они смогут пересдать предмет в резервный день - 14 или 18 июля. Кстати, один из самых популярных пунктов сдачи ЦТ, в субботу посетил вице-премьер Игорь Петришенко .

Пока еще не было ни одного ЦТ без "пробелов". На тестирование по белорусскому языку не пришло 779 человек, по русскому за два дня сдачи - ровно 2 тысячи абитуриентов, по обществоведению - 826 человек. Тесты по математике отказались писать 1606 записавшихся (за два дня).

Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались более 62 тысяч абитуриентов.

Следующее ЦТ - по иностранному языку

ЦТ пройдет в понедельник 28 июня. На написание тестов по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский или китайский язык на выбор) обычно отводится 120 минут. В этом году в тестах по иностранному, как и по многим другим предметам, изменилось количество заданий: вместо 48 заданий в части А стало 30, а в части В стало 18 задач - вместо 12 прежних.

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