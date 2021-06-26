Источник материала: UDF



Протест у границы / LRT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На литовско-белорусской границе дальнобойщик чуть не задавал протестующих Обошлось без пострадавших, но на место была вызвана полиция.

Один из российских водителей даже попытался наехать на группу протестующих. Обошлось без пострадавших, но на место была вызвана полиция.Акция была согласована с литовскими властями с 13:00 до 15:00.Начать демонстрации у границ с Беларусью в начале июня призвал один из лидеров белорусской оппозиции. От руководства Беларуси протестующие требуют освобождения всех политзаключенных и открытия наземных границ для граждан.