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На литовско-белорусской границе дальнобойщик чуть не задавал протестующих
Источник материала: UDF
Протест у границы / LRT
Один из российских водителей даже попытался наехать на группу протестующих. Обошлось без пострадавших, но на место была вызвана полиция.
Акция была согласована с литовскими властями с 13:00 до 15:00.
Начать демонстрации у границ с Беларусью в начале июня призвал один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко. От руководства Беларуси протестующие требуют освобождения всех политзаключенных и открытия наземных границ для граждан.
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Обошлось без пострадавших, но на место была вызвана полиция.
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