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На литовско-белорусской границе дальнобойщик чуть не задавал протестующих

26.06.2021 17:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На литовско-белорусской границе дальнобойщик чуть не задавал протестующих
Протест у границы / LRT
Возле пункта пропуска “Мядининкай” на литовско-белорусской границе 26 июня возникла стычка между водителями фур и демонстрантами, которые блокировали дорогу.

Один из российских водителей даже попытался наехать на группу протестующих. Обошлось без пострадавших, но на место была вызвана полиция.

Акция была согласована с литовскими властями с 13:00 до 15:00.

Начать демонстрации у границ с Беларусью в начале июня призвал один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко. От руководства Беларуси протестующие требуют освобождения всех политзаключенных и открытия наземных границ для граждан.
 
 
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Обошлось без пострадавших, но на место была вызвана полиция.
 
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