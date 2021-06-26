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Во время минского триатлона силовики задерживали велосипедистов
Источник материала: UDF
Велосипедисты / фото носит иллюстративный характер
В первом случае задержание произошло после того, как инспектор ГАИ дал сигнал свистком, завидев велосипедиста в черной форме,
Минская милиция прокомментировала задержание велосипедистов: «трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции».
Сообщается, что в настоящее время проводится разбирательство.
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Сообщается, что в настоящее время проводится разбирательство.
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