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Водитель МАЗа сбил насмерть велосипедиста в Ошмянском районе
Источник материала: Навiны
Днем 25 июня 29-летний водитель грузового автомобиля МАЗ сбил велосипедиста, который ехал во встречном направлении.
По сообщени СК, инцидент произошел возле деревни Войневичи. От полученных травм 47-летний житель Ошмянского района скончался на месте.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело.
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Днем 25 июня 29-летний водитель грузового автомобиля МАЗ сбил велосипедиста, который ехал во встречном направлении.
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