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На границе с Литвой возникла стычка между дальнобойщиками и активистами
Источник материала: Навiны
Акция белорусских демонстрантов была согласована с литовскими властями. Активистам разрешили на два часа заблокировать выезд из накопителя, который находится в нескольких километрах от пункта пропуска.
Однако, по информации
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Акция белорусских демонстрантов была согласована с литовскими властями. Активистам разрешили на два часа заблокировать выезд из накопителя, который находится в...
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