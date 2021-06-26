ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На границе с Литвой возникла стычка между дальнобойщиками и активистами

26.06.2021 17:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Акция белорусских демонстрантов была согласована с литовскими властями. Активистам разрешили на два часа заблокировать выезд из накопителя, который находится в нескольких километрах от пункта пропуска.

На границе с Литвой возникла стычка между дальнобойщиками и активистами
Фото: lrt.lt

Однако, по информации TUT.by, когда демонстранты вышли на дорогу, завязалась потасовка с дальнобойщиками, которые пытались прорваться. По словам очевидцев, возникали словесные перепалки, стычки. Обошлось без пострадавших.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция белорусских демонстрантов была согласована с литовскими властями. Активистам разрешили на два часа заблокировать выезд из накопителя, который находится в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во Львове из-за непогоды затоплены первые этажи домов и оборваны линии электропередачи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by