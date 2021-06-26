На границе с Литвой возникла стычка между дальнобойщиками и активистами

Акция белорусских демонстрантов была согласована с литовскими властями. Активистам разрешили на два часа заблокировать выезд из накопителя, который находится в нескольких километрах от пункта пропуска.



Фото: lrt.lt

Однако, по информации TUT.by , когда демонстранты вышли на дорогу, завязалась потасовка с дальнобойщиками, которые пытались прорваться. По словам очевидцев, возникали словесные перепалки, стычки. Обошлось без пострадавших.