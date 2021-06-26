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«Это хорошее лето, не дома на диване». Зачем студенты идут работать на каникулах?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Студотрядовцы Беларуси открыли третий трудовой семестр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже по традиции церемония прошла накануне Дня молодежи на площади Государственного флага.
На старте нового летнего трудового сезона собрались около 700 бойцов и командиров студотрядов со всей страны. 2021-й стал рекордным по количеству желающих провести лето с пользой. Заявки на работу в студотрядах в Беларуси подали без малого 30 тысяч молодых людей. Один из самых знаковых проектов – Всебелорусская молодежная стройка в Островце.
Дмитрий Щербинов, командир сводного студенческого отряда трудового проекта «Всебелорусская молодежная стройка «Город молодости»:
Карина Базан, командир студенческого педагогического отряда «Новое поколение имени героя П. М. Гаврилова»:
Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:
К работе студотряды приступят с начала следующей недели. Часть отправится в Россию. Наши студенты будут работать на строительстве автомагистралей, сводный белорусско-российский отряд уже трудится в знаменитом детском центре «Орленок».
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Новости Беларуси. Студотрядовцы Беларуси открыли третий трудовой семестр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже по традиции церемония прошла накануне...
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