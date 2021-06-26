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«Это хорошее лето, не дома на диване». Зачем студенты идут работать на каникулах?

26.06.2021 17:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Студотрядовцы Беларуси открыли третий трудовой семестр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже по традиции церемония прошла накануне Дня молодежи на площади Государственного флага.

«Это хорошее лето, не дома на диване». Зачем студенты идут работать на каникулах?

На старте нового летнего трудового сезона собрались около 700 бойцов и командиров студотрядов со всей страны. 2021-й стал рекордным по количеству желающих провести лето с пользой. Заявки на работу в студотрядах в Беларуси подали без малого 30 тысяч молодых людей. Один из самых знаковых проектов – Всебелорусская молодежная стройка в Островце.

«Это хорошее лето, не дома на диване». Зачем студенты идут работать на каникулах?

Дмитрий Щербинов, командир сводного студенческого отряда трудового проекта «Всебелорусская молодежная стройка «Город молодости»:
Студотряд, во-первых, это заработок, во-вторых, это хорошее лето, не дома на диване. А в-третьих, это хорошее времяпрепровождение. То есть эмоции, все такое. Когда ты с друзьями делаешь что-то вместе, это сплочает.

«Это хорошее лето, не дома на диване». Зачем студенты идут работать на каникулах?

Карина Базан, командир студенческого педагогического отряда «Новое поколение имени героя П. М. Гаврилова»:
Моя профессия тесно связана с педагогическим отрядом, так как моя специальность – педагог. Общение с детьми очень важно, ты получаешь бесценный опыт, который пригодится всем нам в нашей будущей профессии.

«Это хорошее лето, не дома на диване». Зачем студенты идут работать на каникулах?

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:
Белорусские студенческие отряды – это один из важнейших элементов реализации государственной молодежной политики, это реальные дела, конкретные поступки. И очень здорово, что благодаря поддержке правительства и лично главы государства у нас есть все условия, чтобы молодые люди в свободное время от учебы могли потрудиться, внести свой вклад в развитие предприятия, конкретного региона, страны в целом. И, что немаловажно, достойно заработать.

«Это хорошее лето, не дома на диване». Зачем студенты идут работать на каникулах?

К работе студотряды приступят с начала следующей недели. Часть отправится в Россию. Наши студенты будут работать на строительстве автомагистралей, сводный белорусско-российский отряд уже трудится в знаменитом детском центре «Орленок».

 
 
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Новости Беларуси. Студотрядовцы Беларуси открыли третий трудовой семестр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже по традиции церемония прошла накануне...
 
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