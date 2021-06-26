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«Всё это было мне уже знакомо». В погранвойсках завершается первый этап учебных военных сборов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В пограничных войсках завершается первый этап учебных военных сборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие мероприятия на регулярной основе проходят на разных участках границы.
Напомним, система мобилизационной подготовки в пограничном ведомстве создана в 2014-м. Ежегодные сборы – это один из важнейших элементов поддержания высокой боевой и мобилизационной готовности. Что особенно актуально сейчас с учетом вызовов и угроз безопасности нашего государства.
Алексей Назаров, сержант запаса:
Андрей Бекетов, начальник отделения боевой и мобилизационной готовности Брестской пограничной группы:
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Новости Беларуси. В пограничных войсках завершается первый этап учебных военных сборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие мероприятия на...
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