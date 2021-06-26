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Алексей Стук: героизация нацизма влечёт очень серьёзные последствия. Это можно расценить как вызов нацбезопасности

26.06.2021 17:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О расследовании уголовного дела о геноциде и фактах надругательства над госсимволикой пойдет разговор в студии программы «Неделя». Заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук также обратит внимание на особенности работы ведомства в сфере АПК и при поддержании гособвинения в судах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Стук: героизация нацизма влечёт очень серьёзные последствия. Это можно расценить как вызов нацбезопасности

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:
В последнее время все чаще появляются попытки каким-то образом переписать историю, каким-то образом обелить действия фашистской Германии и примкнувших к ним коллаборантов, которые вместе с регулярной армией и с другими воинскими формированиями нацистской Германии уничтожали мирное население. Геноцид – это истребление народа по расовому или национальному признаку. И искажение такой истории, героизация нацизма влекут действительно очень серьезные последствия. Это буквально можно расценить как вызов национальной безопасности. Поэтому противодействие героизации нацизма это важная составляющая и правовой, и идеологической работы.

Полную версию интервью смотрите в воскресенье, 27 июля, в 19:30 на телеканале СТВ.

 
 
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Новости Беларуси. О расследовании уголовного дела о геноциде и фактах надругательства над госсимволикой пойдет разговор в студии программы «Неделя». Заместитель...
 
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