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Алексей Стук: героизация нацизма влечёт очень серьёзные последствия. Это можно расценить как вызов нацбезопасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О расследовании уголовного дела о геноциде и фактах надругательства над госсимволикой пойдет разговор в студии программы «Неделя». Заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук также обратит внимание на особенности работы ведомства в сфере АПК и при поддержании гособвинения в судах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:
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Алексей Стук: героизация нацизма влечёт очень серьёзные последствия. Это можно расценить как вызов нацбезопасности
Новости Беларуси. О расследовании уголовного дела о геноциде и фактах надругательства над госсимволикой пойдет разговор в студии программы «Неделя». Заместитель...
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