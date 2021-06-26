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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван возраст, в котором кончается молодость Стар тот, кто не знает, что такое «поп-ит».

Опрос в Интернете с 22 по 23 июня охватил 26 тыс. 6561 респондентов. Из них 78% - мужчины, женщины – 22%. 86% опрошенных - люди старше 35 лет. Соцопрос показал, что большинство россиян (31% пользователей Рунета) уверены, что каждый человек вправе сам решать - причислять себя к молодежи или нет. Независимо от того, какой возраст указан у него в паспорте.- Вот мне 39 лет, но выгляжу я лет на 10 моложе, - поясняет свою позицию одна из участниц опроса. – Подруги у меня все 25-летние, мужу 30, поэтому я считаю, что 27 июня - и мой праздник.Также треть пользователей русскоязычного сегмента Интернета высказалась против эйджизма - дискриминации по возрастному признаку - и посчитала бестактным упоминание возрастных рамок в принципе.- Когда работодатель заявляет: «Мы не возьмем вас на работу, потому что вам под 50» - это прямой эйджизм, - раскрывает свое виденье дискриминации по возрасту одна из респонденток. – Но в реальной жизни гораздо больше косвенного, но не менее вопиющего эйджизма. К примеру, комплимент «У тебя фигура как у 25-летней!» - это не комплимент, а самый настоящий эйджизм, содержащий бестактное напоминание о том, что на самом деле женщина, которой он адресован, намного старше. Кстати, мужчины на такие «толстые намеки» обижаются даже сильнее. Мой муж чуть не плакал, когда ему девушка в метро место уступила. Ему под 60, но он стройный, спортивный. Уверен, что он все еще мачо, а тут такой облом.А один столичный пенсионер даже подал в суд на фитнес-клуб, требуя возмещения морального ущерба за то, что инструктор тренажерного зала не допустил его к снаряду для тяжеловесов, сославшись на преклонный возраст клиента – об этом случае вспомнили юристы.19% опрошенных заявили, что молодость заканчивается в 30 лет, и столько же респондентов сочли, что в 25. 15% проявили законопослушность, признав концом молодости 35-летие. 10% уверены, что молодежь – это только те, кому нет 21 года. А 6% решили, что молодость – это только до 18, а дальше зрелость и старость.33% россиян свою ушедшую молодость вспоминают с теплом и ностальгией. 23% сожалеют, что по молодости упустили много возможностей. 22% называют молодость лучшим временем в своей жизни, а 22% из респондентов старше 35 лет уверены, что их молодость еще продолжается.- После того, как одна подруга прислала мне ссылку на советы, как в «50+» одеться так, чтобы не быть смешной, я перестала с ней общаться, - признается 52-летняя участница опроса. – Я не ощущаю себя развалиной, которая, надев молодежную вещь, боится быть смешной. Я одеваюсь и веду себя так, как я себя ощущаю. А ощущаю я себя молодой.У более, чем четверти респондентов (26%), молодость ассоциируется с учебой, у 22% - с легкомысленностью. 20% в качестве основного ощущения молодости назвали свободу, 11% - веселье, столько же – открытость новому, 10% - любознательность.62% респондентов считают свою юность обеспеченной, несмотря на то, что их доходы в тот период были гораздо ниже. 23% вспомнили, что больше всего материальных желаний у них было в промежутке от 14 до 30 лет, 8% заявили, что в молодости могли позволить себе больше, чем сейчас. Еще у 7% материальное положение со времен молодости никак не изменилось.9% отметили, что общаются только со сверстниками или людьми старше себя. 6% россиян уверены, что в «их время было лучше». 19% активно следят за трендами, чтобы не отставать от молодежи и говорить с ней на одном языке.- Я даже словарь блогера скачала, чтобы понимать, о чем пишет в соцсетях моя дочь! – признается 42-летняя мама 20-летней дочери.А 66% утверждают, что находятся с молодежью на одной волне. Для них провели небольшой тест, спросив, что такое симпл-димпл и поп-ит?30% признались, что понятия не имеют. 22% туманно заявили, что «что-то такое слышали, но сами не пользовались», а 24% предположили, что это некий новый тренд. А что скажете вы? Подсказка – до них были сквиши и спиннеры.